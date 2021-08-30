Российский фигурист, призер чемпионата мира среди юниоров Петр Гуменник высказался о службе в спортивной роте и возможном дальнейшем образовании.

В интервью РИА Новости Гуменник рассказал о том, что он уже пересдал ЕГЭ по биологии и планирует поступать в университет на профессию, связанную с этой наукой.

«Только годик придется подождать. Сейчас прохожу службу в Вооруженных силах. В спортивной роте. Строевой подготовкой занимался, автомат разбираю за 11 секунд», — отметил фигурист, добавив, что надеется на то, что его основной боевой подготовкой станет олимпийская.

Напомним, Петр Гуменник будет выступать на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в Челябинске. Мероприятие запланировано на 11-12 сентября.