Португальский тренер «Спартака» Руй Витория покинет клуб во время международного перерыва, если руководство «красно-белых» оперативно договорится с новым тренером.

По информации портала «РБ Спорт», Виторию отправят в отставку, если клубу удастся найти нового специалиста в ближайшее время. Также клуб сможет уволить тренера без компенсации до конца контракта. В соглашении прописан такой пункт, что в стартовый период работы компенсация при увольнении составит всего 1,5 миллиона евро.

В клубе отказались от комментариев ситуации.

Напомним, Руй Витория возглавил команду после ухода Доменико Тедеско в мае 2021 года. Пока «Спартак» идет на 10-м месте в РПЛ с 7-ю очками после 6 туров. Также клуб вылетел из квалификации Лиги чемпионов, не забив ни одного мяча.