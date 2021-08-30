Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказала мнение о том, что является мотивацией для российских футболистов.

Слова Журовой цитирует портал Газета.ру.

«Для наших футболистов мотивацией являются только деньги. Грубо, наверное, но это факт. Боюсь, что им реально все равно, кто выигрывает в параллельных видах спорта», — высказалась Журова в ответ на вопрос, повлияет ли победа России на ЧМ по пляжному футболу на игру в большом футболе.

«Не думаю, что это завело их каким-то образом. У них своя программа и свой план – и я им желаю удачи, потому что они тоже могут играть», — сказала депутат, добавив, что у России были достаточно успешные моменты в современной истории футбола — бронза на ЧЕ, выход в четвертьфинал на ЧМ.

«Главное, не чтобы они смотрели по сторонам, а чтобы играли хорошо и не расстраивали нас, как это случилось на недавнем чемпионате Европы», – заключила Журова.