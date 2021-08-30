Женская сборная России по хоккею сегодня, 31 августа, сыграет с командой Японии в матче за 5-е место на чемпионате мира по хоккею среди женских команд.

Игра состоится на стадионе «УинСпорт-Арена» в канадском Калгари, начало матча назначено на 19:00 по московскому времени.

Напомним, сборная России не очень удачно выступила на чемпионате мира на групповом этапе, а затем вылетела в 1/4 финала от сборной Швейцарии, выигрывая по ходу матча со счётом 0:2. Затем в матчах за 5-8 места сборная России обыграла команду Германии со счетом 3:2.

Сборная Японии в четвертьфинале проиграла команде США с разгромным счетом 2:10. После этого в утешительном раунде японские хоккеистки обыграли сборную Чехии со счетом 3:2.