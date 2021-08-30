Болельщики, которые в этот уикенд посетили Гран-при Бельгии, оставили после себя множество мусора. Соответствующее видео размещено в социальной сети «Твиттер».

Победителем Гран-при Бельгии стал пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Компанию на подиуме ему составили Джордж Расселл из «Уильямса» и Льюис Хэмилтон из «Мерседеса». Из- за того, что гонщики из-за сильного дождя проехали всего три круга, пилотам была начислена лишь половина из положенных очков.

По итогам 12 этапов этого сезона лидерство в общем зачёте удерживает Хэмилтон. На его счету 202,5 очка. У Ферстаппена всего на три очка меньше. Третье место занимает Ландо Норрис из «Макларена». У него 113 очков.

Следующий этап пройдёт в Нидерландах с 3 по 5 сентября.