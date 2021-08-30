Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин обратился к болельщикам национальной команды перед матчем с Хорватией.

В официальном «Инстаграме» сборной России появилось видео, на котором Карпин делает обращение к фанатам команды.

«Друзья, добрый день! Впереди важные матчи за право сыграть на чемпионате мира. Мы очень надеемся на вашу поддержку, а со своей стороны приложим все усилия, чтобы попасть в Катар», — заявил тренер.

Напомним, на среду, 1 сентября, запланирован матч России с Хорватией в отборе на чемпионат мира 2022 в Катаре. Это будет первый матч национальной команды при новом главном тренере. Далее сборная России сыграет с Кипром на выезде и с Мальтой дома. Полное расписание игр доступно здесь.