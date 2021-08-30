Футболисты и тренерский штаб сборной Хорватии 30 августа прилетели в столицу России. Видео с выходом команды из самолета опубликовано на официальном аккаунте сборной Хорватии в «Твиттере».

Сборная Хорватии сыграет с командой России в Москве 1 сентября на стадионе «Лужники».

Хорваты лидирует в турнирной таблице группы H, набрав по итогам трех матчей 6 очков. Второе место занимает сборная России. У нашей команды такое же количество очков. На третьем месте расположилась команда Словакии. На четвертой строчке — киприоты (4 очка), а на пятой позиции располагаются словенцы (3 очка). Замыкает таблицу сборная Мальты.