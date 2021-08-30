Болельщики московского «Спартака» сообщили о том, что экс-главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова видели в офисе «ИФД Капиталъ» — инвестиционной компании Леонида Федуна, владельца клуба.

Об этом сообщает портал Metaratings. Сразу несколько болельщиков сообщили об этом в «Твиттере», однако телеграм-канал «Спартак Информ» опровергает данную информацию.

«Черчесов находится за пределами России и не был в офисе «ИФД Капиталъ», – говорится в сообщении источника.

Напомним, сейчас Станислав Черчесов находится без работы, он ушел из сборной в июле 2021 года.

«Спартак» возглавляет португалец Руй Витория, под его руководством «Спартак» вылетел из квалификации Лиги чемпионов, не забив ни одного мяча, а также занимает лишь 10-ю строчку после первых шести туров в чемпионате России по футболу.