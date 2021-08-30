Португальский нападающий Криштиану Роналду успешно прошёл медицинский осмотр перед возвращением в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Sky Sports.

Ранее «Манчестер Юнайтед» официально объявил о возвращении португальца. 27 августа стало известно, что Роналду покидает туринский клуб «Ювентус». Об уходе форварда известил главный тренер «Юве» Массимилиано Аллегри. Изначально сообщалось, что Криштиану Роналду перейдёт в английский «Манчестер Сити», но «горожане» вышли из переговоров.

Напомним, португальский футболист выступал за туринский «Ювентус» с 2018 года. 36-летний нападающий стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов. Криш уже выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. После чего перешёл в испанский клуб «Реал».