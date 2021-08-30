Представители «Спартака» ведут переговоры с бывшим главным тренером «Шахтёра» и «Ромы» Паулу Фонсекой, утверждает metaratings.ru. Специалист в случае удачных переговоров возглавит столичный клуб в ближайшее время. Вместе с ним в Москву могут переехать несколько менеджеров «Шахтёра».

В настоящее время Фонсека находится в Украине вместе с женой и недавно посещал тренировку детского проекта «Шахтёра» в Донецкой области.

Фонсека рассматривался в качестве наставника «Спартака» после объявление об уходе Доменико Тедеско в конце сезона. За его кандидатуру, в частности, выступала тогдашний член совета директоров, жена владельца красно-белых Леонида Федуна Зарема Салихова. В результате клуб возглавил Руй Витория, после чего Салихова демонстративно вышла из совета директоров.

Под руководством португальца «Спартак» вылетел из Лиги чемпионов, проиграв в третьем отборочном раунде «Бенфике» (0:2, 0:2), а в чемпионате занимает десятое место после шести туров.

Соотечественник Руя Витории Фонсека возглавлял «Шахтёр» с 2016 по 2019 год и выиграл с ним три чемпионата и три Кубка Украины за три сезона, а также взял Суперкубок страны. Также он работал в ряде португальских клубов, включая «Порту» и «Брагу», с которыми выиграл Суперкубок и Кубок Португалии соответственно. Последним его местом работы была «Рома», которую Руй Виктория возглавлял с июня 2019 по июнь 2021 года. Специалист покинул римлян по окончании сезона, его место занял Жозе Моуринью.

Примечательно, что в СМИ также появилась информация о переговорах руководства «Спартака» с экс-наставником сборной России Станиславом Черчесовым, который был замечен у офиса Леонида Федуна. Многолетний голкипер красно-белых уже возглавлял их с 2007 по 2008 год.