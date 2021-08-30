Стало известно о обмене игроков двух хоккейных клубов — Зернова из «Авангарда» на Прохоркина из «Металлурга».

Как сообщает издание «Чемпионат», состав омского клуба пополнил хоккеист Николай Прохоркин, а в магнитогорскую команду отправился нападающий Денис Зернов.

В прошлом сезоне регулярного чемпионата КХЛ 27-летний нападающий Николай Прохоркин провёл 45 матчей за «Металлург» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. За сезон бомбардир набрал 26 (12+14) очков, также на его счету 3 гола и 5 передач в 12 играх плей-офф.

Денис Зернов в прошлом сезоне провёл 60 игр в регулярном чемпионате за омский клуб и набрал 40 (12+28) результативных баллов при показателе полезности «+13» и 32 минутах штрафного времени. В плей-офф форвард принял участие в 24 играх, забросив 2 шайбы и, отдав 4 голевые передачи, при полезности «-1». 25-летний бомбардир завоевал с командой Кубок Гагарина.