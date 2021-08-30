В питерском клубе приняли решение о подписании Крицюка после того, как «Крылья Советов» отказались продавать клубу из Санкт-Петербурга голкипера Ивана Ломаева.

Футбольный клуб «Зенит» полностью договорился о переходе Станислава Крицюка. В ближайшее время игрок подпишет контракт с клубом из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «Чемпионат».

До согласований по Крицюку питерцы делали запрос в самарский клуб, но получили твёрдый отказ. После этого было принято решение купить у краснодарского клуба Станислава Крицюка.

Напомним, в мае футболист объявил об уходе из «Белененсеша». Голкипер провёл за португальский клуб 27 матчей, в которых пропустил 27 мячей. Ранее Крицюк выступал в составе «Краснодара». За краснодарскую команду вратарь провёл 72 встречи, в 33 из которых оставил ворота «быков» в неприкосновенности.