Трансферное окно неумолимо закрывается. Традиционно в последние летние дни происходят самые сенсационные и неожиданные сделки. Не стал исключением и «Зенит». Кажется, сине-бело-голубые готовят очень интересное и перспективное подписание. Скауты петербуржцев нашли-таки конкурента Михаилу Кержакову и собираются вернуть из Португалии голкипера, который ещё совсем недавно рассматривался как потенциальная замена Игоря Акинфеева.

Станислав Крицюк – воспитанник Академии Юрия Коноплёва, одной из самых сильных футбольных школ России за пределами Москвы и Петербурга. В совсем юном возрасте голкипер уехал в Португалию в «Брагу». Чтобы вы понимали: в Португалии есть «большая троица» («Порту», «Спортинг» и «Бенфика»), которая взяла почти все трофеи в истории местного футбола. И «Брага» идёт сразу же за ними, а в последние годы команда успела даже завоевать два Кубка Португалии. А португальский чемпионат, согласно рейтингу УЕФА, входит в шестёрку лучших лиг Европы.

Впрочем, Крицюк ехал явно не в статусе первого номера, и поначалу юному голкиперу пришлось скататься в аренду в «Риу Аве», поиграть за дубль «Браги», но всё было не зря. В результате Крицюк завоевал место в основном составе первой команды и в таком статусе дошёл с ней до финала Кубка Португалии.

Тогда-то голкипера и заметил «Краснодар». В сезоне-2015/16 в воротах команды неплохо играл опытный Андрей Дикань. Но пришедший Крицюк с ходу задвинул ветерана на скамейку, после чего тот даже был вынужден завершить карьеру. Именно в банде Кононова на Крицюка обратили внимание в сборной России. В марте 2016 года голкипер успел провести товарищеский матч с Литвой и сыграл в первом тайме на ноль (3:0). На Евро-2016 Крицюк не попал, но в конце года его попробовал в воротах уже Станислав Черчесов в товарищеском матче с Катаром. Крицюк отыграл полчаса вместо Игоря Акинфеева и пропустил один мяч (Россия уступила 1:2).

Казалось, впереди у Крицюка только прогресс: «Краснодар» продолжал набирать обороты, голкипер выглядел надёжно, Акинфеев в сборной не молодел…

Но в 2017 году всё рухнуло. В апреле 2017 года Крицюк потянул заднюю поверхность бедра в безобидной ситуации: выбивая мяч от ворот.

Вратарь выбыл до конца сезона и пропустил всю предсезонку, восстановившись только к середине сентября. В результате сезон-2017/18 полностью отыграл Андрей Синицын. Тем не менее, Крицюк рассматривался в качестве первого номера «быков» летом 2018 года. Именно с ним в воротах «Краснодар» шёл к следующему сезону. Но в октябре у Крицюка случился рецидив травмы, а тут как раз подоспел разыгравшийся воспитанник команды Матвей Сафонов, который окончательно перекрыл конкуренту путь к основе.

По чудовищному совпадению в 2017 году тяжёлую травму получил ещё один возможный сменщик Акинфеева в сборной – Антон Митрюшкин. Голкипер стал самым молодым капитаном в истории «Сьона», тащил скромный швейцарский клуб в еврокубки, но сломался почти на полтора года.

Перезапустить карьеру Крицюк решил там же, где и запустил её: в Португалии. Перейдя в скромный «Белененсеш», вратарь с ходу стал ключевым игроком команды. Один из претендентов на вылет занял высокое для себя десятое место, а по пропущенным мячам вообще стал пятым, уступив только первой четвёрке (уже упомянутым раньше «Спортингу», «Порту», «Бенфике» и «Браге»).

Этот сезон 30-летний Крицюк начал уже в середняке — «Жил Висенте». В четырёх турах голкипер дважды сыграл на ноль, ещё в одной встрече пропустил один мяч, а дважды ему смогла забить только «Бенфика». По статистике Крицюк – лучший игрок «Жил Висенте». Его средний рейтинг на WhoScored – 7,36 (у автора двух голов Франа Наварро – 7,14). Во всём чемпионате Португалии Крицюк занимает 12-е место по средней оценке и первое (!) среди вратарей. В среднем за матч Крицюк делает 85,7% сейвов, что очень неплохой показатель (18 из 21 удара в створ в четырех матчах).

Однако стоит понимать, что все вратарские подвиги Крицюка в этом сезоне отчасти связаны и с игрой «Жил Висенте» в обороне. Голкипер постоянно находится в тонусе, чего точно не будет в «Зените», предпочитающем атаковать, а не обороняться.

Но не стоит забывать, что осенью чемпионам России предстоят матчи Лиги чемпионов с «Ювентусом» и «Челси» — и вот там у Крицюка появится отличная возможность продемонстрировать свои навыки во всей красе.

Как бы то ни было, возможное подписание Крицюка стало бы очень хорошим подспорьем перед Лигой чемпионов, да и на перспективу в ближайшие годы. Кержакову всё-таки уже 34, и голкипер хоть и не допускает серьёзных ляпов, но и подвигов в воротах почти не творит. Неслучайно на него не обращают внимания в сборной России – вспомните, Черчесов в прошлом сезоне вызвал из «Зенита» вратаря только тогда, когда место в основе вернул себе Андрей Лунёв. А в первом созыве Карпина даже на пять позиций не нашлось места воспитаннику «Зенита». Из российских голкиперов, которые реально смогли бы усилить «Зенит», в основном выделяются либо ровесники Кержакова (Гильерме, Дюпин), либо те, кто в Петербург вряд ли поедут (Сафонов, Максименко). И выписать из Португалии Крицюка в этой ситуации выглядит как самое логичное решение. Легионерская вакансия останется нетронутой, в запасе голкипер, если что, готов посидеть, да и на переднем плане не затеряется. В конце концов, у него даже опыт игры в сборной есть. Ну а возраст у Крицюка – идеальный для голкипера. Ему всего 30 лет, жизнь только начинается.

Да и Валерий Карпин, говоря о кандидатах в сборную, упомянул и Крицюка. Пожалуй, переход в лучший клуб России даст голкиперу дополнительных баллов в борьбе за место в воротах национальной команды.

Осталось дело за малым: всё-таки завершить трансфер. А то в «Зените» этим летом уже был на просмотре белорус Павел Павлюченко – безрезультатно. К тому же стоимость трансфера оценивается всего в 2 миллиона евро. Подписать за такую цену опытного паспортиста, да ещё и по цене ниже рыночной (Transfermarkt оценивает Крицюка в 2,5 млн) дорогого стоит.