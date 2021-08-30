Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич подтвердил, что полузащитник ЦСКА Никола Влашич перейдёт в «Вест Хэм».

«Здесь всё решено, — цитирует Index Далича. — Думаю, Никола лучше знает, что ему нужно. На мой взгляд, он заслуживает даже большего, чем «Вест Хэм». В ближайшем будущем его ждут более серьёзные переходы».

Ранее сообщалось, что ЦСКА готов отдать лидера команды в аренду за 10 миллионов евро с обязательным выкупом. Общая сумма за переход игрока должна составить не меньше 25 миллионов. При этом по последним данным «Вест Хэм» выплатит за 23-летнего хорвата 27 миллионов евро.

Влашич выступает за московскую команду с 2018 года. Его контракт рассчитан до 2024 года. В текущем сезоне он провел пять матчей в чемпионате России и отдал один голевой пас.

Ранее сообщалось, что интерес к Влашичу проявляет ещё один клуб из Англии — «Эвертон», за который хорват выступал в сезоне-2017/18. Более реальным претендентом на хавбека назывался «Милан», но стороны долго не могли договориться о цене футболиста.

Во Влашиче «Вест Хэм» видит замену Джесси Лингарду. Английский хавбек провёл в «Вест Хэме» сезон-2020/21 на правах аренды, но этим летом вернулся в «Манчестер Юнайтед».