Россияне завоевали сегодня в Токио 9 медалей разного достоинства и переместились на третье место в медальном зачете, оставив позади сборную США. 4 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые медали в копилке российских спортсменов на летних Паралимпийских играх.

Золотые награды для сборной России выиграли Богдан Мозговой в плавание на 100 метров на спине в классе S9 , Дмитрий Сафронов в беге на 100 метров и Антон Прохоров в этой же дисциплине в классе T63 смог добиться медали высшей пробы. А также в прыжках в длину обладателем золотой награды стал Евгений Торсунов в своем классе T36.

Серебро завоевали две россиянки в настольном теннисе. Маляк Алиева в классе 6 и Виктория Сафонова в классе 7.

Обладателями бронзы стали Роман Жданов на 200 метров вольным стилем в классе S4, Артём Калашян в беге на 100 метрах (класс T35). А также бронзовую медаль завоевала сегодня саратовская спортсменка Юлия Шишова на 100 метров вольным стиле в классе S3.

Таким образом сборная России поднялась на третье место. В копилке команды теперь 19 золотых, 11 серебряных и 31 бронзовых медалей. В медальном зачете на первом месте Китай, а на второй строчке сборная Великобритании.