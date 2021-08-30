Сборная России поднялась на третье место в медальном зачёте Паралимпиады-2020. 30 августа россияне завоевали девять наград.

Золото: Богдан Мозговой (плавание, 100 м на спине), Дмитрий Сафронов (лёгкая атлетика, бег на 100 м), Евгений Торсунов (лёгкая атлетика, прыжки в длину), Антон Прохоров (лёгкая атлетика, бег на 100 м)

Серебро: Маляк Алиева, Виктория Сафонова (настольный теннис, WS6 и WS7)

Бронза: Роман Жданов (плавание, 200 м вольным стилем), Артём Калашиян (лёгкая атлетика, бег на 100 м), Юлия Шишова (плавание, 100 м вольным стилем).

В медальном зачёте Россия обошла США. На счету россиян 19 золотых, 11 серебряных, 31 бронзовая награда. У американцев 18 золотых, 19 серебряных, 12 бронзовых медалей.

С огромным отрывом в медальном зачёте лидирует Китай (54 — 35 — 30), второе место занимает Великобритания (26 — 20 — 21).