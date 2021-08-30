Российский тренер Алексей Мишин подтвердил, что он и его воспитанница Елизавета Туктамышева вакцинировались от коронавируса. В фанатском аккаунте Instagram, посвящённом Туктамышевой, появилось фото фигуристки и её тренера в пункте вакцинации.

«Да, сделали прививку», — лаконично подтвердил Мишин в интервью «Матч ТВ».

Туктамышева — чемпионка мира, Европы и финала «Гран-при» 2015 года.Также в её карьере была победа на чемпионате России-2013. В сезоне-2020/21 Туктамышева стала седьмой на чемпионате России, четвёртой в финале Кубка страны, взяла серебро чемпионата мира и в составе национальной команды выиграла золото командного ЧМ.

Туктамышева была включена в состав сборной России на сезон-2021/22. В короткой программе она будет выступать под «Танго Обливион» в исполнении японской певицы Misia, в произвольной будет звучать Arabia» Hanine El Alam и «My Love» Darbuka Dance Music в исполнении Артема Узунова.