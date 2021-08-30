«Реал» готов увеличить предложение по нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе, утверждает журналист Анджело Манджанте в Твиттере. Мадридцы предлагают за форварда сборной Франции 200 миллионов евро. Изначально «Реал» готов был заплатить за него 170 миллионов, что не устроило руководство парижан.

Напомним, действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2022 года. Килиан выступает за «ПСЖ» с 2017 года, а до этого защищал цвета «Монако». В парижский клуб он перешёл на правах аренды с последующим выкупом за 180 миллионов. Данный трансфер является вторым в истории футбола. Самым дорогим игроком остаётся партнёр Мбаппе по команде Неймар, который перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» тем же летом за 222 миллиона.

В прошлом сезоне чемпионата Франции Мбаппе принял участие в 31 матче, отметившись 27 голами и 7 результативными передачами. Также на его счету 8 голов в 10 играх в рамках Лиги чемпионов. На чемпионате Европы Мбаппе принял участие в 4 играх и отметился 1 ассистом.

Трансферное окно в Испании закрывается 1 сентября.