Украинский легкоатлет Игорь Цветов отказался от совместного фото с российским спортсменами на церемонии награждения на Паралимпийских играх-2020.

Цветов взял серебро в беге на 100 метров в классе Т35 (спортсмены с церебральным параличом и другими нарушениями координации).

Победу одержал россиянин Дмитрий Сафронов, бронзу — ещё один представитель России Артём Калашян.

На церемонии россияне предложили Цветову сделать совместное фото, но он отказался.

Паралимпиада-2020 проходит в Токио с 24 августа по 5 сентября. Сборная России в медальном зачёте занимает третье место с 19 золотыми, 11 серебряными, 31 бронзовой наградой. Украинцы идут пятыми (12 — 27 — 15).