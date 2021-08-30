Американские фигуристы Алиса Лю и Винсент Чжоу примут участие в турнире Nebelhorn Trophy, который пройдёт с 21 по 25 сентября в немецком Оберстдорфе. Это будут заключительные отборочные старты к зимней Олимпиаде-2022 в Пекине.

По результатам чемпионата мира 2021 года США заработали две олимпийские путёвки в женских и мужских парных состязаниях с возможностью подтвердить третью заявку на Nebelhorn Trophy.

16-летняя Алиса Лю в этом сезоне дебютирует во взрослом фигурном катании. На её счету две победы в чемпионате США и бронза ЧМ среди юниоров-2020.

Наряду с Nebelhorn Trophy, этой осенью Лю будет участвовать в Lombardia Trophy, Skate Canada International и NHK Trophy.

Винсент Чжоу — бронзовый призер чемпионата мира 2019 года и участник Олимпиады 2018 года. Он также является бронзовым призером Турнира четырех континентов 2019 года и трехкратным серебряным призером чемпионата США. На чемпионате мира 2021 года Чжоу занял только 25-е место в общем зачете. Этой осенью он также примет участие в соревнованиях 2021 Guaranteed Rate Skate America и NHK Trophy.