Бывший защитник «Рубина» и сборной России Роман Шаронов в преддверии матча национальной команды против Хорватии в отборе чемпионата мира-2022 оценил шансы российских футболистов, а также перспективы казанских «сборников»:

«Все желают победы нашей сборной. То что будут изменения в составе, это точно. У каждого тренера свой стиль, а какой план на игру – это уже вопрос главному тренеру. Он на него уже ответил, так что всё увидим в «Лужниках».

Что касается выбора вратаря, мне пока тяжело ответить на этот вопрос. Я очень хорошо знаю Дюпина. Если использовать стиль игры, когда при выходе из обороны используется вратарь, то Дюпин для меня номер один в России. Он лучший в плане игры ногами. Хотя сейчас он играет уже в другом стиле. Но есть ещё вратарские нюансы, всё зависит от того, как сборная будет играть.

Сыграет ли с Хорватией Самошников? Опять же каждый тренер видит по-своему, могут выбрать другого игрока на позицию левого защитника. У Самошникова самые большие шансы, а там уже всё зависит от решения Карпина.

Что касается прямого выхода на ЧМ… Это футбол, у нас новый главный тренер, новые игроки. Так что посмотрим, будем желать удачи».

В сборную России на сентябрьские игры отбора ЧМ-2022 были вызваны два футболиста «Рубина» — Юрий Дюпин и Илья Самошников. Шаронов защищал цвета казанского клуба с 1999 по 2004-й и с 2008 по 2014 год, выиграв два чемпионата, Кубок и два Суперкубка России. С 2014 по 2019 год он работал в штабе «Рубина» на разных должностях, включая пост главного тренера (с июня по декабрь 2019 года).

В сборной России Шаронов провёл 8 матчей и принял участие в Евро-2004 и 2012.

В сентябре Россия сыграет с Хорватией (1 сентября, Москва), Кипром (4 сентября, Никосия) и Мальтой (7 сентября, Москва). Матчи станут первыми для россиян под руководством Валерия Карпина.