Российский триатлонист Александр Брюханков подозревается в нарушении антидопинговых правил, сообщает Международная федерация триатлона. 34-летний спортсмен сдал положительный допинг тест, в котором обнаружен рекомбинантный эритропоэтин.

Брюханков может запросить вскрытие пробы B и оспорить своё отстранение.

Брюханков — пятикратный чемпион России, завоёвывал медали чемпионатов и первенств Европы, командного ЧМ, а также принимал участие в Олимпиадах-2008 и 2012.

Это уже третье отстранение триатлониста сборной России за последний месяц. 13 августа положительный тест также на рекомбинантный эритропоэтин сдал Игорь Полянский, участвовавший в Олимпиаде-2020, а 27 августа Владимир Турбаевский был отстранен от соревнований из-за обнаружения манипуляций с кровью.