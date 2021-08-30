«Милан» проявляет интерес к полузащитнику сборной России Алексею Миранчуку. Как сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте, «россонери» сделали официальное предложение «Аталанте» по трансферу 25-летнего хавбека.

При этом сам клуб из Бергамо рассчитывает на россиянина и не горит желанием продать его в летнее трансферное окно.

В качестве альтернативных вариантов «Милан» рассматривает кандидатуры Адама Унаса из «Наполи» и Жуниора Мессиаса из «Кротоне».

Миранчук перешёл в «Аталанту» из «Локомотива» прошлым летом. В нынешнем сезоне он вышел на замену в двух играх чемпионата Италии, проведя в общей сложности 50 минут.

Полузащитник был вызван в сборную России на сентябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2022.