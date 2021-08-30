Полузащитник «Велеса» Дмитрий Тарасов забил дебютный гол в составе московского клуба. Экс-хавбек сборной России отличился в матче ФНЛ против «Акрона» (1:1), замкнув ударом головой навес с углового.

«Хотел посвятить гол своей жене и будущему беременному малышу», — сказал Тарасов в интервью пресс-службе ФНЛ.

Позднее хавбек объяснил, что оговорился, написав в инстаграме несколько оправданий своего ляпа:

«0) Не зря мой любимый фильм «Тупой и ещё тупее»

1) Кажется, кто-то скоро станет дедушкой!

2) Интересно, от кого залетел малыш

3) Кличко отдыхает, пока Тарасов забивает!

4) Что сказал, сам не понял, ну молодец, хоть забил!

5) когда выложился на все сто на поле и на интервью уже не осталось сил!»

Тарасов ранее защищал цвета «Томи», «Москвы», «Локомотива» и «Рубина». С «Локо» он стал чемпионом России и выиграл три Кубка страны.