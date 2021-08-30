Стартовал матч 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу среди женщин между Россией и Белоруссией. Игра проходит в столице Сербии Белграде. Победитель выйдет в четвертьфинале на Италию, которая ранее сегодня победила Бельгию 3:1 (25:14, 23:25, 25:17, 25:12).

В групповом раунде чемпионата Европы Россия одержала три победы и два раза проиграла в пяти сетах, заняв второе место в группе.

Россиянки победили Францию (3:1), Азербайджан (3:0), Боснию и Герцеговину (3:0) и уступили Бельгии (2:3) и Сербии (2:3).

Россия шесть раз выигрывала женский чемпионат Европы по волейболу: в 1993, 1997, 1999, 2001, 2013 и 2015 году. После последней победы россиянки два турнира подряд вылетали на стадии 1/4 финала. Лучшим результатом в истории Белоруссии стало седьмое место в 2017 году.

Чемпионат Европы-2021 проходит в Сербии, Болгарии, Хорватии и Румынии с 18 августа по 4 сентября. ФИнал состоится в Белграде 4 сентября.