Произошли изменения в бригаде арбитров на матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 Россия — Хорватия. Изначально встречу должен был судить Орель Гринфилд из Израиля. Однако в результате главным арбитром станет Рой Рейншрейбер, который должен был работать на матче видеоассистентом рефери. Гринфилд, в свою очередь, займёт должность ВАР. Таким образом, судьи просто поменялись своими функциями.

Других изменений в составе арбитров нет: помогать Рейншрейберу будут Рой Хассан и Идан Яркони, резервным рефери остался Эйтан Шмулевич, а ВАР вместе с Гринфилдом будет работать Давид Фуксман. Все судьи представляют ИЗраиль.

Матч Россия — Хорватия состоится 1 сентября в московских «Лужниках». Начало — в 21:45 по московскому времени. Игра станет первой для России под руководством Валерия Карпина.