Российский теннисист Андрей Рублёв вышел во второй круг Открытого чемпионата США. Пятый номер «посева» и седьмая ракетка мира в трёх сетах победил 42-летнего хорвата Иво Карловича. Последний смог пробиться в основную сетку из квалификации.

Счёт по сетам — 6:3, 7:6 (7:3), 6:3. Матч длился 1 час 38 минут. Рублёву удалось 8 раз подать навылет против 18 эйсов у соперника, один раз россиянин допустил двойную ошибку, у Карловича зафиксировано две двойных.

Рублёв взял два гейма на подаче соперника, чего хватило для «сухой» победы.

Во втором круге Рублёв встретится с победителем матча между испанцем Педро Мартинесом Портеро и Джеймсом Даквортом из Австралии. На данный момент сыграно два сета, Дакворт выиграл оба со счётом 6:4.