Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук высказался по поводу лимита на легионеров в чемпионате России. По мнению экс-капитана сине-бело-голубых, лимит стоит отменять: это должно помочь клубам прогрессировать.

«Лимит не нужен, чтобы команды развивались и росли, — цитирует «Матч ТВ» Тимощука. — Мы стремимся играть в Лиге чемпионов, к лучшим командам. Чем меньше ограничений, тем выше качество. Нужно компромисс между клубами, чтобы сделать чемпионат более сильным».

Также Тимощук отметил, что при согласии клубов стоит попробовать реформу российского футбола, предложенную компанией HyperCube. Напомним, что компания предложила отказаться от лимита, а также составила проект нового формата всех российских лиг, включающий РПЛ в два этапа, два отдельных турнира ФНЛ (осенний и весенний), появление новой лиги и другие изменения.

В России сейчас действует лимит «8+17» (не больше 8 иностранцев в заявке на сезон без ограничения игроков на поле).