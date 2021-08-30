Полузащитник «Аталанты» и сборной России Алексей Миранчук прокомментировал ситуацию с родным братом Антоном. Хавбек в 2021 году проиграл конкуренцию в «Локомотиве» Рифату Жемалетдинову и не поехал на Евро-2020. В этом сезоне он принял участие в четырёх играх «Локо» в РПЛ и одной — в Суперкубке России, но во всех матчах выходил на замену примерно на 15-30 минут. Игру с «Динамо» (1:1) Антон Миранчук пропустил из-за травмы.

«Мы общаемся каждый день, очень сильно по нему скучаю. Мы всё обсуждаем, — сказал Алексей Миранчук в интервью YouTube-каналу сборной России. — Сейчас он чувствует себя хорошо и находится в хорошем расположении духа. У Антохи было предостаточно непростых ситуаций, из которых он выходил. Эта ситуация не исключение. Я уверен, что всё будет отлично. Жду его в сборной».

Алексей Миранчук играет за сборную России с 2015 года, на его счету 36 матчей и 6 мячей. У его брата Антона с 2017 по 2020 год 19 игр и 3 гола.

В сентябре Россия сыграет с Хорватией (1 сентября, Москва), Кипром (4 сентября, Никосия) и Мальтой (7 сентября, Москва). Матчи станут первыми для россиян под руководством Валерия Карпина.