Россиянка Екатерина Александрова пробилась во второй круг Открытого чемпионата США. В первом круге US Open 26-летняя теннисистка, получившая последний 32-й номер «посева», обыграла Сару Эррани из Италии в двух сетах — 6:3, 6:2.

Матч длился 1 час 27 минут, Александрова сделала семь эйсов, Эррани ни разу не подала навылет. При этом россиянка допустила десять двойных ошибок против всего двух у соперницы.

Александрова смогла взять целых семь подач соперницы и проиграла три своих. Примечательно, что в восьми геймах второго сета теннисистки сделали шесть брейков на двоих.

Во втором круге Александрова встретится с победительницей матча между француженкой Кристиной Младенович и ещё одной представительницей России Камиллой Рахимовой.

Помимо Александровой и Рахимовой, в основной сетке US Open стартуют Вера Звонарёва (против первой ракетки мира австралийки Эшли Барти), Вероника Кудерметова (против румынки Сораны Кирсти), Анастасия Потапова (против американки Джессики Пегулы), Варвара Грачёва (против испанки Нурии Парризас-Диас), Анастасия Павлюченкова (против американки Элисон Риске), Людмила Самсонова (против британки Кэти Бултер), Дарья Касаткина (против болгарки Цветаны Пиронковой) и Анна Блинкова (против гречанки Валентини Грамматикопулу).