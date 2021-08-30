Россиянин Евгений Донской не смог пройти барьер первого круга Открытого чемпионата США. 152-я ракетка мира пробился в основную сетку из квалификации и встретился с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, «посеянным» под номером 12.

Матч длился четыре часа две минуты и завершился победой Оже-Альяссима в четырёх сетах — 7:6 (7:0), 3:6, 7:6 (7:1), 7:6 (10:8).

Донской восемь раз подавал навылет, Оже-Альяссиму удалось сделать 14 эйсов. На счету россиянина одна двойная ошибка против шести у соперника. Российский теннисист дважды брал подачу канадца и проиграл одну свою.

Во втором круге Оже-Альяссим встретится с Бернабе Сапатой Миральесом из Испании, который победил соотечественника Фелисиано Лопеса — 5:7, 7:6 (8:6), 4:6, 6:3, 6:3.

Ранее россиянин Андрей Рублёв в трёх сетах одолел 42-летнего хорвата Иво Карловича — 6:3, 7:6 (7:3), 6:3. Также в основной сетке стартуют Аслан Карацев (против испанца Хауме Мунара), Карен Хачанов (против южноафриканца Ллойда Харриса) и Даниил Медведев (против француза Ришара Гаске).