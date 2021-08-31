Продолжаются матчи первого круга Открытого чемпионата США. Сегодня, 31 августа, на корты выйдут три представителя России в мужском одиночном разряде.

Вторая ракетка мира и турнира Даниил Медведев сыграет с французом Ришаром Гаске. Игра ориентировочно стартует в 4 утра по московскому времени.

Гаске и Медведев встречались дважды. В 2018 году французский теннисист выиграл на турнире в Монпелье (6:0, 6:3), два года спустя Медведев взял реванш в Санкт-Петербурге (3:6, 6:3, 6:0).

Лучшим результатом Медведева на US Open стал выход в финал в 2019 году.

25-я ракетка мира Аслан Карацев встретится с Хауме Муньяром из Испании. Теннисисты ранее встречались только на челленджере в Китае в 2017 году. Тогда испанец победил 6:3, 6:4.

Наконец серебряный призёр Олимпиады в Токио, 28-й номер рейтинга ATP Карен Хачанов сразится с Ллойдом Харрисом из ЮАР. Теннисисты играли на челленджере в Узбекистане в 2016 году, Хачанов победил 6:2, 6:3.

Хачанов и Карацев сыграют во второй группе, которая начнёт матчи в 18:00 мск.

Ранее в мужской одиночной сетке Андрей Рублёв в трёх сетах обыграл 42-летнего Иво Карловича из Хорватии — 6:3, 7:6 (7:3), 6:3, а Евгений Донской уступил канадцу Феликсу Оже-Альяссиму — 7:7 (0:7), 6:3, 6:7 (1:7), 6:7 (8:10).