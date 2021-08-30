Сегодня, 31 августа, состоятся очередные матчи второго круга Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде. На корты выйдут шесть представительниц России.

Дарья Касаткина встретится с Цветаной Пиронковой из Болгарии. Их матч стартует ориентировочно в 00:40 по московскому времени.

Анна Блинкова встретится с Валентини Грамматикопулу из Греции. Игра намечена на 00:55 мск.

Во второй группе первой на корт из представительниц России выйдет Варвара Грачёва. Её соперницей станет Нурия Парризас-Диас из Испании. Матч стартует ориентировочно в 20:00.

Вера Звонарёва приблизительно в 21:00 выйдет на поединок с первой ракеткой мира — представительницей Австралии Эшли Барти.

Вероника Кудерметова примерно в 22:00 сыграет с Сораной Кирстей из Румынии.

Наконец Людмила Самсонова сразится с британкой Кэти Бултер, матч начнётся в 23:30.

Первой из россиянок во второй круг пробилась Екатерина Александрова, победившая Сару Эррани из Италии — 6:3, 6:2.