«Локомотив» проявляет интерес к полузащитнику «Челси» Фаустино Анджорину. Как сообщает The Sun, железнодорожники готовы выложить за 19-летнего хавбека 18 миллионов фунтов стерлингов (21 миллион евро). При этом «Челси» хочет включить в сделку опцию обратного выкупа за 25 млн фунтов (29 млн евро).

При этом сам Анджорин заинтересован в переходе в «Локомотив».

За основную команду лондонцев футболист провёл пять матчей, включая игру группового турнира Лиги чемпионов-2020/21 против «Краснодара» (1:1). В составе молодёжной команды «Челси» на его счету 35 матчей, 16 голов и 12 передач.

Контракт Анджорина с «Челси» действует до конца сезона-2024/25, портал Transfermarkt оценивает его в 2,3 миллиона евро.