Женская сборная России обыграла Белоруссию в матче 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу — 3:1. Счёт по сетам — 27:25, 25:20, 19:25, 25:23.

Россиянки последними вышли в четвертьфинал турнира, где их соперницами станут волейболистки Италии. Итальянская команда в 1/8 финала обыграла Бельгию 3:1.

Игра состоится 1 сентября в Белграде. Победитель матча выйдет на триумфатора четвертьфинального поединка Швеция — Нидерланды (31 августа, Пловдив).

В других четвертьфиналах сыграют Турция — Польша (31 августа, Пловдив) и Сербия — Франция (1 сентября, Белград).

Полуфиналы, матч за 3-е место и финал состоятся в Белграде. Игры 1/2 финала пройдут 3 сентября, финалы — 4 сентября.

В групповом раунде чемпионата Европы-2021 Россия одержала три победы и два раза проиграла в пяти сетах, заняв второе место в группе.

Россиянки победили Францию (3:1), Азербайджан (3:0), Боснию и Герцеговину (3:0) и уступили Бельгии (2:3) и Сербии (2:3).

Россия шесть раз выигрывала женский чемпионат Европы по волейболу: в 1993, 1997, 1999, 2001, 2013 и 2015 году. После последней победы россиянки два турнира подряд вылетали на стадии 1/4 финала.