Стали известны судьи на матч сборной России по футболу. Руй Витория может быть уволен из «Спартака», Андрей Рублёв и Анастасия Павлюченкова пробились во второй круг US Open, Евгений Донской – нет. Женская сборная России по волейболу вышла в четвертьфинал чемпионата Европы. Самые интересные новости спорта 30 августа – в дайджесте Nevasport.

Нападающий Карлос Винисиус в ближайшее время может оказаться в «Зените»

Главный тренер футбольного клуба «Бенфика» Жорже Жезуш подтвердил, что Винисиус может покинуть клуб. Ранее стало известно, что клуб из Санкт-Петербурга видит в Винисиусе потенциальную замену для Сердара Азмуна, который близок к переходу в французский «Лион».

В Формуле 1 обсудят изменение правил после срыва Гран-При Бельгии

Боссы Формулы-1 обсудят с командами и ФИА возможности изменить правила, чтобы избежать случаев, подобных срыву Гран-при Бельгии из-за проливного дождя. Сообщается, что генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали признал: то, каким образом определились результаты Гран-при Бельгии, — не лучший вариант. Доменикали намерен организовать дискуссию с участием акционеров по поводу внесения изменений в правила.

Арбитры из Израиля будут судить матч сборной России с Хорватией

Стала известна бригада судей, которая будет работать на матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Россия — Хорватия. Встречу сборных России и Хорватии обслужит бригада судей из Израиля под руководством Ореля Гринфельда. Ему будут помогать ассистенты Идан Яркони и Рой Хассан. В качестве резервного рефери назначен Эйтан Шмулевич. За VAR будут отвечать Рой Райншрайбер и Давид Фуксман.

Футболисты сборной России в Новогорске собрались в полном составе

Сборная России по футболу в понедельник собралась в полном составе на базе в Новогорске. Последними в расположение национальной команды приехали Андрей Лунёв и Алексей Миранчук.

СМИ: «Зенит» решил не продавать Азмуна в «Лион», поскольку не нашел ему замену

Нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун останется в клубе по итогам летнего трансферного окна, поскольку в Петербурге ему не нашли замену.

Руй Витория покинет «Спартак», если клуб оперативно найдет нового тренера

Португальский тренер «Спартака» Руй Витория покинет клуб во время международного перерыва, если руководство «красно-белых» оперативно договорится с новым тренером. Также клуб сможет уволить тренера без компенсации до конца контракта. В соглашении прописан такой пункт, что в стартовый период работы компенсация при увольнении составит всего 1,5 миллиона евро.

В сборной Хорватии подтвердили переход Влашича из ЦСКА в «Вест Хэм»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич подтвердил, что полузащитник ЦСКА Никола Влашич перейдёт в «Вест Хэм». По последним данным «Вест Хэм» выплатит за 23-летнего хорвата 27 миллионов евро.

Россия вернулась на третье место в зачёте Паралимпиады-2020

Сборная России поднялась на третье место в медальном зачёте Паралимпиады-2020. 30 августа россияне завоевали девять наград.

В матче Россия — Хорватия поменялся главный арбитр

Произошли изменения в бригаде арбитров на матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 Россия — Хорватия. Изначально встречу должен был судить Орель Гринфилд из Израиля. Однако в результате главным арбитром станет Рой Рейншрейбер, который должен был работать на матче видеоассистентом рефери.

Рублёв в трёх сетах победил 42-летнего Карловича на US Open

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел во второй круг Открытого чемпионата США. Пятый номер «посева» и седьмая ракетка мира в трёх сетах победил 42-летнего хорвата Иво Карловича. Последний смог пробиться в основную сетку из квалификации.

Александрова первой из десяти россиянок вышла во второй круг US Open

Россиянка Екатерина Александрова пробилась во второй круг Открытого чемпионата США. В первом круге US Open 26-летняя теннисистка, получившая последний 32-й номер «посева», обыграла Сару Эррани из Италии в двух сетах — 6:3, 6:2.

Донской на US Open 4 часа бился с 12-м «сеяным» и проиграл

Россиянин Евгений Донской не смог пройти барьер первого круга Открытого чемпионата США. 152-я ракетка мира пробился в основную сетку из квалификации и встретился с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, «посеянным» под номером 12.

Россия выиграла у Белоруссии и вышла в четвертьфинал женского ЧЕ по волейболу

Женская сборная России обыграла Белоруссию в матче 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу — 3:1. Счёт по сетам — 27:25, 25:20, 19:25, 25:23. Россиянки последними вышли в четвертьфинал турнира, где их соперницами станут волейболистки Италии.