На стартовавшем в Нью-Йорке Открытом чемпионате США не выступают два последних победителя: и Доминик Тим, и Рафаэль Надаль пропускают остаток сезона из-за проблем со здоровьем. В то же время россиянин Даниил Медведев, которому пока не удалось взять ни одного «Шлема», находится в отличной форме: совсем недавно он выиграл «Мастерс» в Торонто, дошел до полуфинала в Цинциннати и сократил отставание от Новака Джоковича в рейтинге АТР.

В целом сетка выглядит для Медведева весьма обнадеживающе: в первом круге он без проблем обыграл француза Ришара Гаске, во втором встретится с немцем Домиником Кёпфером. Третий раунд должен получиться для россиянина проходным, а в четвертом он может сыграть с хорошо знакомым Григором Димитровым. В Цинциннати Даниил уверенно разобрался с болгарином в двух непродолжительных партиях, и нет оснований предполагать, что в Нью-Йорке их встреча пойдет по другому сценарию. Более того, Димитров может и вовсе не дойти до четвертого круга — не исключено, что его остановит 24-й сеяный Дэниел Эванс.

Первая потенциальная опасность ждёт Медведева только в четвертьфинале: пока сложно сказать, с кем именно встретится Даниил, но в данной части сетки выделяются два игрока: Каспер Рууд и Диего Шварцман. Норвежец, получивший высокий для себя восьмой номер посева, выиграл в этом году уже четыре турнира, а к US Open подошел с серией из 12 побед подряд. Вряд ли, конечно, сам теннисист считает себя серьезной угрозой для титулованного россиянина, однако потрепать нервы перед полуфиналом ему вполне по силам.

В полуфинале Медведев теоретически может сыграть со своим соотечественником Андреем Рублевым. Эту часть сетки тоже стоит рассмотреть подробно, поскольку зрителей, возможно, ожидает уже классическое противостояние Рублев — Циципас. На старте турнира Андрей без особых сложностей одолел 42-летнего ветерана Иво Карловича. Хорват заставил молодого соперника понервничать во втором сете, доведя его до тай-брейка, но в третьей партии Рублев уже не дал ему повторить манёвр. Во втором круге его ждет испанец Педро Мартинес-Портеро — соперник, может, и не проходной, но точно проходимый. От третьего раунда тоже не стоит ждать серьезной проверки — там Андрею встретится либо Фрэнсис Тиафо, либо Гидо Пелья, которого россиянин разгромил в начале нынешнего сезона на АТР Cup.

В четвертом круге, скорее всего, Рублев сыграет либо с хорошо знакомым испанцем Роберто Баутистой-Агутом, либо с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. И хотя испанец посеян ниже, он, пожалуй, будет более серьезным соперником. По личным встречам у них с Андреем счет равный — 4:4, но три из четырех последних встреч остались за россиянином. Если Рублев выйдет в четвертьфинал, то практически со стопроцентной вероятностью сыграет там с греком Стефаносом Циципасом, с которым встречался уже девять раз за карьеру. Грек в этом году набрал впечатляющую форму и, скорее всего, будет считаться фаворитом встречи. Даже Медведеву, потихоньку шагающему к лидерству в рейтинге, играть с Циципасом будет непросто.

С лидером посева Новаком Джоковичем россиянин может встретиться только в финале, а вот Аслану Карацеву повезло меньше — он попал в сербом в одну часть сетки и может сыграть с ним уже в четвертом круге. Правда, нынешняя форма россиянина далека от той, что он демонстрировал на старте сезона, поэтому и выход в четвертый раунд уже будет неплохим результатом. Впрочем, в первых кругах у Карацева не будет непроходимых соперников — разве что австралиец Алекс де Минор, который наверняка встретится ему в третьем матче.

От Карена Хачанова тоже ожидают как минимум двух побед на старте. Уже в третьем круге серебряному призеру Токио будет нелегко: почти наверняка его соперником станет канадец Денис Шаповалов, посеянный под седьмым номером. Интересно, что третий раунд пока кажется для Карена более сложным, чем четвертый, где в худшем случае ему встретится девятый сеяный Пабло Карреньо-Буста. А вот четвертьфинал, если таковой случится, будет для Хачанова серьезным испытанием — самым вероятным соперником на этой стадии выглядит немец Александр Зверев, которому россиянин в недавнем финале Олимпиады не сумел противопоставить ровным счетом ничего. И как бы нам ни хотелось видеть российских игроков в решающих стадиях мейджоров, для Хачанова четвертьфинал пока видится максимально высоким результатом.

Отдельное внимание стоит уделить первой ракетке мира Новаку Джоковичу, который по числу титулов на «Больших шлемах» идет наравне с легендарными Надалем и Федерером. Поскольку испанец и швейцарец на US Open не выступают, у серба есть реальный шанс взять 21-й трофей и установить рекорд. Будучи лидером посева, Новак начнет турнир с матча против квалифаера, да и в следующих стадиях, скорее всего, не испытает никаких проблем, если только тот же Карацев или, например, Кей Нисикори не решат устроить ему сенсационную проверку на прочность. Первым действительно опасным соперником для Джоковича должен стать итальянец Маттео Берреттини, у которого за плечами уже есть один полуфинал в США (а также финал на Уимблдоне и четвертьфинал на «Ролан Гаррос»). Победителю этого четвертьфинала выпадет соперник из той части сетки, куда распределились Зверев, Хачанов и Шаповалов.

Раздавать медали заранее — дело неблагодарное, поэтому мы не будем прогнозировать ни рекорд Джоковича, ни первый «Шлем» для Медведева. Но если финал действительно будет таким, интересный матч зрителям гарантирован. Тем более, что US Open наконец-то проходит при полных трибунах.