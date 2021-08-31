Защитник «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал предстоящее выступление клуба из Санкт-Петербурга в Лиге чемпионов.

«Сине-бело-голубые» на групповом этапе встретятся с туринским «Ювентусом», английским «Челси» и шведским клубом «Мальмё».

«Я приехал сюда, чтобы сделать что-то важное для «Зенита». Чтобы клуб не просто выходил в Лигу чемпионов, но и проходил в плей-офф. Хочу, чтобы все уважали нас. Но понимаю, что мы должны для этого очень много тренироваться и биться с ними на поле», — сказал защитник в интервью изданию «Чемпионат».

Первая встреча «Зенита» в рамках группового этапа состоится 14 сентября в гостях против «Челси».