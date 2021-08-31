Авторитетный журнал «Forbes» включил Даниила Медведева уже второй год подряд в топ-10 высокооплачиваемых теннисистов мира.

Суммарный доход за год издание оценило в 13,9 млн евро. 25-летний россиянин в рейтинге занял седьмое место. По данным «Forbes» Даниил заработал 5,9 млн евро призовых на корте, а 8 млн евро ему принесли спонсорские и рекламные контракты. В частности Медведев сотрудничает с фирмами — часы «Bovet» , фирма «Lacoste», и группа компаний «Тинькофф».

Возглавляет рейтинг уже 16-й год подряд 40-летний швейцарский спортсмен Роджер Федерер. За последний год игра в теннис принесла ему всего 600 тысяч евро. Основную часть дохода — 90,6 млн евро он заработал за счёт спонсорских контрактов.