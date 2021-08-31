Первый вице-президент Федерации хоккея России, глава штаба национальной команды Роман Ротенберг поделился своим мнением об отъезде талантливой молодежи в Северную Америку.

«Мы должны строить катки, развивать тренеров. И делать все возможное, чтобы все игроки оставались в России. При этом когда хоккеист готов выступать в первом-втором звене условных «Сент-Луиса» или «Тампы-Бэй», если это игрок уровня Кучерова, то пусть едет в НХЛ», — отметил в интервью Роман Ротенберг.

Ротенберг считает, что в Америке «агенты и менеджеры дают много пустых обещаний». Первый вице-президент ФХР считает, что в России всегда «хоккеист получит должное развитие».

В этом сезоне покорять НХЛ уехали десять российских игроков. Егор Чинахов подписал контракт с «Коламбус Блю Джекетс». Василий Подколзин заключил трёхлетний контракт на максимальную сумму с клубом «Ванкувер Кэнакс». Владимир Ткачёв будет выступать в новом сезоне НХЛ за «Лос-Анджелес Кинз». Кирил Семёнов продолжит играть в «Торонто». В «Тампе» российские болельщики пристально будут следить за талатливым Амиром Мифтаховым. Россиянин Илья Коновалов заключил контракт с командой «Эдмонтон». Даниил Мироманов принял для себя новый вызов и продолжит карьеру в клубе «Вегас». Анатолий Голышев перешел в «Айленедерс», а Владимир Провольнев и нападающий Дмитрий Яшкин будут выступать «Аризона Койотис».