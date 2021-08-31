Авторитетный журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых теннисистов мира, в который вошел один россиянин — Даниил Медведев.

Лидером топа стал легендарный швейцарец Роджер Федерер, который, по данным издания, зарабатывает 90,6 миллионов долларов в год. Вторую строчку занимает японка Наоми Осака, доход которой составляет 60,1 млн в год. Замыкает первую тройку знаменитая американка Серена Уильямс, которая за год заработала 41,8 млн.

Первая ракетка мира серб Новак Джокович стал лишь четвертым, его доход составил 38 млн долларов. Испанец Рафаэль Надаль с 27 млн идет пятым.

Вторая ракетка мира Медведев занимает седьмое место, за год он заработал 13,9 млн долларов. Замыкает топ-10 австралийка Эшли Барти с 5,8 млн.

С полным списком можно ознакомиться в инфографике Nevasport: