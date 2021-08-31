Судья олимпийской коллегии судей по дзюдо Евгений Рахлин прокомментировал выступление россиянки Мадины Таймазовой на Олимпийских играх в Токио.

Спортсменка завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 70 кг. В полуфинале она встречалась двукратной чемпионкой мира Тидзуру Араи и потерпела поражение, но в конце схватки произошел спорный момент. По мнению Таймазовой, японка ломала ей руку запрещенным приемом, однако арбитры оставили это без внимания.

«Судейство схваток Мадины Таймазовой было объективным. Ситуации были сложные, но судьи не приняли ни одного несправедливого решения», — передает слова Рахлина корреспондент Nevasport.

Примечательно, что его брат Михаил Рахлин, возглавляющий Федерацию дзюдо Санкт-Петербурга, придерживается иного мнения.

«Два слова: не согласен», — сказал он на пресс-конференции 31 августа.