Председатель Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Антон Шантырь прокомментировал выступление петербургских спортсменов на летних Олимпийских играх в Токио.

«Игры состоялись несмотря ни на что. Это говорит о том, что спорт жив и спорт будет жить. Петербургские спортсмены показали в Токио неплохой результат. Хотя перенос на год, конечно, серьёзно сказался и порушил все тренерские планы. Пришлось внедрять новые методы. У нас это достойно получилось. Золота ждали больше, но в целом итог хороший», — передает слова Шантыря корреспондент Неваспорт.

Также о результатах Олимпийских игр высказался президент петербургской Федерации дзюдо Михаил Рахлин:

«В условиях пандемии нам было тяжело, но мы не останавливались в наших поступательных движениях. Не только к Олимпийским играм, но и по всем направлениям. Я рад, что есть и наш вклад в общую копилку результатов сборной России. Рад, что Мадина Таймазова стала лицом и символом всей нашей олимпийской команды. Подвиг, который она совершила, за пределами человеческих возможностей. Уверен, теперь она будет примером не только для дзюдоистов, но и для всех спортсменов», — сказал Рахлин на пресс-конференции.

Напомним, на Олимпиаде в Токио сборная России выступала без национальной символики, под флагом ОКР. Команда заняла пятое место в медальном зачете, завоевав 71 награду: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых.