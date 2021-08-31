В России согласно официальной статистике, опубликованной на сайте стопкоронавирус.рф на вторник, 31 августа, выявлено 17 813 новых случаев заражения коронавирусом.

В частности в Ленинградской области за прошедшие сутки Covid-19 был выявлен у 202 петербуржцев. 513 человек заразились вирусом в Санкт-Петербурге.

В общей сложности за время пандемии было проведено 178,1 млн тестов. 181 637 жителей страны скончалось от коронавируса, еще 6 148 250 человек успешно преодолели болезнь.