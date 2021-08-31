Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, американская спортсменка Симона Байлз объявила о том, что с психологическими проблемами она столкнулась еще до Олимпиады в Токио.

«Я бы даже не сказала, что проблемы начались в Токио. Мне кажется, что это сидело во мне уже давно и просто накапливалось со временем. Я думаю, что Олимпиада просто стала для меня стресс-фактором. В конце концов, моё тело и разум просто сказали «нет», — рассказала спортсменка изданию The Japan Times.

Напомним, Симона Байлз досрочно закончила выступление в командном многоборье после опорного прыжка, который американка провалила. Позднее Байлз отказалась от участия в индивидуальном многоборье и в финалах соревнований на опорном прыжке и брусьях. Однако Симона нашла в себе силы выступить на бревне, где завоевала бронзовую награду.