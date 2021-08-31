Стал известен покупатель серебряной медали Европейских игр легкоатлетки Кристины Тимановской.

Им стал 55-летний Евгений, являющийся уроженцем Киева. Более 30 лет он проживает в США. Евгений является владельцем одной из крупнейших компаний по восстановлению автоэлектроники. Украинец об этих деталях поделился в своём блоге на сайте Pikabu.

«30 лет назад я, моя жена и шестимесячная дочь переехали в США. Мы прошли все ступени эмигрантской жизни, занимались уборкой домов и доставкой пиццы. Я даже работал водителем такси. Я не коллекционер и не приобретал эту медаль для инвестирования, для меня это была акция поддержки. Людей, которые были вынуждены покинуть свой дом, свою родину, оставив и потеряв многое», — написал мужчина.

Серебряная медаль белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, которую она выставила на продажу 9 августа, была продана на аукционе eBay за 21 тысячу долларов. Награду Кристина завоевала на ІІ Европейских играх 2019 года в Минске на дистанции 100 метров.

По ее словам, все средства от продажи будут перечислены в Белорусский фонд спортивной солидарности.

Напомним, спринтер раскритиковала тренерский штаб после предложения выступить в эстафетной гонке 4х400 м. После этого её отзаявили с Олимпиады в Токио, где она должна была выступить на дистанции 200 м. В результате после конфликта спортсменку хотели депортировать в Беларусь.