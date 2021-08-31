Россия борется за право сыграть на ЧМ-2022, Медведев и Джокович сражаются на трофей US Open. Главные спортивные события сентября — в дайджесте Nevasport.

Футбол, отборочный турнир ЧМ-2022

Пожалуй, главным событием месяца для российских болельщиков станет выступление национальной футбольной сборной в отборе на ЧМ-2022. Уже сегодня сборная России встретится с Хорватией, этот матч станет для Валерия Карпина дебютным у руля команды. Затем, 4 сентября, россияне на выезде встретятся с Кипром, а 7 сентября в Москве примут Мальту.

На данный момент сборные России и Хорватии делят лидерство в турнирной таблице своей группы, имея по шесть очков после трех туров. РФС поставил перед Карпиным задачу пройти в стыки, т.е. занять второе место. При таком раскладе контракт со специалистом будет продлен автоматически.

Теннис, US Open

Открытый чемпионат США по теннису стартовал в конце августа, но его самая интересная часть придется на сентябрь. На турнире не выступят два предыдущих победителя: Доминик Тим и Рафаэль Надаль. Это означает, что первая ракетка мира Новак Джокович может завоевать 21-й трофей на турнирах «Большого шлема» и установить рекорд. Сейчас на счету каждого из представителей большой тройки по 20 мейджоров. Россиянин Даниил Медведев, занимающий второе место в рейтинге, будет бороться за свой первый в жизни «Шлем». Они с Новаком распределены в разные части сетки, поэтому могут встретиться только в финале.

Волейбол, чемпионаты Европы

4 сентября завершится женский чемпионат Европы по волейболу, на котором выступает сборная России. Команда под руководством Серджо Бузато уже дошла до четвертьфинала, где сегодня встретится с Италией. В случае победы россиянки будут бороться за выход в финал либо со шведками, либо с голландками.

Кроме того, сегодня стартует мужской чемпионат Европы, где сборная России во главе с Туомасом Саммельвуо попытается взять реванш за проигранный финал Олимпиады. Правда, на групповом этапе россиянам не встретятся их недавние обидчики французы — команды попали в разные группы. Сборная России сыграет в группе С с Финляндией, Нидерландами, Северной Македонией, Испанией и Турцией.

Старт группового этапа Лиги чемпионов

В этом году в Лиге чемпионов будет выступать всего один российский клуб — «Зенит». Уже 14 сентября сине-бело-голубых ждет серьезная проверка: соперником по первому туру будет лондонский «Челси». Пока не решено, где пройдет матч — в Лондоне или на нейтральном поле. Из-за ограничений на въезд, действующих в Великобритании, встречу могут перенести.

В конце месяца, 29 сентября, «Зенит» на своем поле в Петербурге примет шведский «Мальме» во втором туре еврокубка.

Из любопытных матчах в других группах можно выделить встречу «Барселоны» с «Баварией» (14 сентября), «Интера» с «Реалом» (15 сентября) и «Ливерпуля» с «Миланом» (15 сентября).

Старт группового этапа Лиги Европы

В групповой этап Лиги Европы попали два российских клуба — «Локомотив» и «Спартак», оба в сентябре проведут матчи первого и второго туров. Красно-белые 15 сентября на своем поле примут польскую «Легию», а «железнодорожники» на следующий день сыграют с «Марселем».

Во втором туре «Спартак» 30 сентября встретится с «Наполи» в Италии, а «Локомотив» в тот же день сразится с «Лацио» — тоже на выезде.

Юниорские этапы Гран-при по фигурному катанию

Российские фигуристы-юниоры пропустили первые два этапа Гран-при нового сезона из-за ограничений, введенных на въезд во Францию. Но уже 2 сентября они стартуют на соревнованиях в Кошице, где будут разыграны медали во всех четырех дисциплинах (не на всех этапах ЮГП проводятся соревнования в парном катании).

Российскую команду в Словакии представят Софья Муравьева, Аделия Петросян, Мария Захарова, Вероника Жилина, Андрей Анисимов, Александр Голубев, Кирилл Сарновский, Илья Яблоков и другие фигуристы.

15 сентября стартует четвертый этап ЮГП в Красноярске, на который в данный момент заявлены Софья Акатьева, Елизавета Куликова, Дарья Садкова, Софья Самоделкина, Анастасия Зинина, Артем Ковалев, Егор Рухин, Глеб Лутфуллин и др. С полным списком участников можно ознакомиться на сайте ISU.

Следующий этап Гран-при будет проходить в Любляне с 22 сентября, на нем ожидаются выступления Аделии Петросян, Анны Фроловой, Владислава Дикиджи и Ильи Яблокова. Полный список доступен здесь.

Старт сезона в КХЛ

Сегодня в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) состоится матч-открытие, в котором встретятся финалисты прошлого розыгрыша Кубка Гагарина — омский «Авангард» и московский ЦСКА. Уже завтра в борьбу вступят все остальные команды регулярного чемпионата.

Петербургский СКА начнет сезон выездным матчем против череповецкой «Северстали», игра пройдет 2 сентября и начнется в 19:00 мск.