Сборная России по футболу встретится с Хорватией в четвертом туре отборочного турнира ЧМ-2022. Игра будет проходить в Москве на стадионе «Лужники» сегодня, 1 сентября и начнется в 21:45 мск.

На данный момент команды России и Хорватии лидируют в группе Н, набрав по шесть очков после трех туров. Третье место занимает Словакия, четвертое — Кипр. Аутсайдерами таблицы являются сборные Словении и Мальты.

На чемпионат мира в Катаре напрямую попадут только победители групп. Команды, занявшие второе место, будут играть стыковые матчи.

Отметим, что сегодняшняя игра станет для сборной России первой во главе с новым главным тренером Валерием Карпиным. Он сменил Станислава Черчесова, который был отправлен в отставку после неудачи на Евро-2020.