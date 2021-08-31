Женская сборная России по волейболу встретится с командой Италии в четвертьфинале чемпионата Европы. Игра будет проходить в Белграде (Сербия) на стадионе «Штарк Арена» сегодня, 1 сентября, и начнется в 18:00 по московскому времени.

Напомним, в 1/8 финала российская команда во главе с Серджо Бузато обыграла Белоруссию в четырех сетах. Всего на турнире россиянки потерпели два поражения — от сборных Бельгии и Сербии.

Итальянки не потерпели ни одного поражения на текущем чемпионате Европы. Более того, в шести встречах они отдали соперницам всего два сета: матчи со Словакией и Бельгии завершились со счетом 3:1.

Победитель сегодняшней встречи в полуфинале сыграет либо со Швецией, либо с Нидерландами.