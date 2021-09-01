Новый сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стартует сегодня, 1 сентября. В матче-открытии встретятся финалисты последнего розыгрыша Кубка Гагарина — омский «Авангард» и московский ЦСКА.

Игра будет проходить в Балашихе, где базируется омский клуб, на одноименной ледовой арене. Начало запланировано на 19:00 по московскому времени.

Напомним, что в прошлом сезоне «Авангард» стал обладателем Кубка Гагарина, выиграв у армейцев финальную серию из шести матчей.

Остальные участники регулярного чемпионата КХЛ начнут борьбу с завтрашнего дня: 2 сентября состоятся семь матчей.